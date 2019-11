Natuurpunt en stad Aarschot laten Hagelands Bos groeien Kristien Bollen

26 november 2019

Het Hageland is bij toeristen gekend om zijn prachtige natuur. En het wordt alleen maar groener, want het Hagelands Bos groeit 5 hectare. Dit gebeurt in twee fases. Op zaterdag 30 november planten Natuurpunt en de Aarschotse scouts alvast 3.300 bomen aan. Vele handen maken licht werk, dus komen enkele schepenen van de stad Aarschot graag een handje toesteken.

Boomwortels kennen geen grenzen

Het Hagelands Bos ligt op de gemeentegrens van Aarschot en Tielt-Winge. De twee gemeentes werken samen met Natuurpunt om het natuurreservaat te onderhouden. Het Hagelands Bos bestaat momenteel uit het Tienbunderbos (Rillaar) en het Houwaartsebergbos (Tielt-Winge). Er is ook een verbinding met het Mostingbos (Holsbeek). Dit betekent dat Natuurpunt hier op dit moment bijna 105 ha aan natuur beheert.

“Als lokale Natuurpuntwerking werken we graag met verschillende lokale partners zoals scholen en jeugdverenigingen. Ook samenwerken met het stadsbestuur leidt tot succes. Een boomplantactie als deze is een mooi voorbeeld” zegt voorzitter van Natuurpunt Aarschot, Eric Van Beek.

Van weide naar bos, een grote verandering

Twee jaar geleden kocht Natuurpunt 5 ha weidegrond tussen het Tienbunderbos en het Mostingbos. De helft is ondertussen klaar voor de aanplant van 3.300 bomen. De andere helft volgt zo snel mogelijk, maar vereist een beetje meer werk. Een chalet, schuurtjes, stalletjes, palen en een betonnen vloer moeten afgebroken en verwijderd worden. Natuurpunt werkt hiervoor samen met het Merodeproject en de stad Aarschot. Zij investeren elk 6.500 euro. Hiermee worden de afbraakwerken en de afvalcontainers gefinancierd. Vervolgens zal Natuurpunt ook het tweede deel bebossen, en zo het Tienbunderbos met het Mostingbos verbinden.

Een groener en diervriendelijker Aarschot

“Het is belangrijk dat we als stadsbestuur dit soort onthardingsprojecten steunen. Dat er dankzij het project aan bosuitbreiding wordt gedaan, maakt het plaatje compleet.” zegt schepen van Omgeving Bert Van Der Auwera. Ook schepen van Dierenwelzijn Isabelle Dehond is blij met dit initiatief “Door het bos door te trekken kunnen heel wat dieren zich makkelijker verplaatsen tussen de twee gebieden. Door een echt groot Hagelands Bos te creëren, vergroten we het leefgebied van allerlei dieren.”

Natuurpunt wil op middellange termijn de bosoppervlakte nog meer uitbreiden. Het scala van bosbewoners en planten zal nog meer divers worden.

Efficiënte waterbeheersing

“Er zijn nog meer voordelen aan de bosuitbreiding verbonden. Het is namelijk de efficiëntste en meest milieuvriendelijke manier om regenwater langer te bufferen. Wateroverlast zal verminderen in de regio, omdat het water de tijd krijgt om te infiltreren in de Hagelandse Heuvels. Het zal bijdragen om Rillaar minder vaak te laten overstromen en als het toch nog gebeurt, zal de omvang van de overstroming beperkter zijn” vertelt schepen van Waterbeheersing Gerry Vranken

Klimaatjongeren aan het werk

De stad Aarschot vindt het belangrijk om te luisteren naar de jeugd en de acties van Youth for Climate. Ze plantte al samen met de leerlingen van enkele lagere scholen 297 bomen aan het natuurgebied aan de Heimolen in Langdorp. Ook aan de groei van het Hagelands Bos werken de Aarschotse jongeren mee. De leden van de scouts nemen op zaterdag 30 november deel aan de grote boomplantactie in het Hagelands Bos.

“Fantastisch toch dat de Aarschotse jeugd zich engageert om daadwerkelijk zaken te realiseren die op lange termijn het verschil kunnen maken” zegt schepen van Klimaat Isabelle Dehond.