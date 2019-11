Namiddag kunst op kindermaat in CC Het Gasthuis Kristien Bollen

12 november 2019

11u28 0 Aarschot Elk jaar, op de derde zondag van november, viert Vlaanderen de kunstendag voor kinderen. Op die dag kunnen kinderen en hun familie een hele dag kunst ontdekken. Ook cultuurcentrum Het Gasthuis houdt weer een Kinderkunstendag. Je kan er op zondag 17 november vanaf 14 uur terecht voor een cinéconcert op kindermaat, een workshop waarin je zelf filmmuziek leert musiceren en een workshop dans.

In het Cinéconcert voor kinderen vanaf 4 jaar kan je je laten verrassen door zeven fantasierijke Finse animatiefilmpjes van vroeger en nu, gemaakt met verschillende animatietechnieken. De filmpjes worden live muzikaal begeleid door twee muzikanten van formaat: Rémi Decker en Raphaël De Cock. Ze gebruiken daarvoor niet alleen instrumenten als trommels, banjo en mondharp, maar ook kokosnoten, ballonnen en andere geheimzinnige objecten. Dit concert vindt plaats in de Theaterzaal, om 14 uur. In de workshop ‘Geestig en beestig’ kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar samen met muzikant Rémi Decker filmmuziek maken. Deze workshop vindt plaats in de Gasthuisschuur, om 15 uur. In de workshop dans voor kinderen van 4 tot 7 jaar in de Gasthuiskapel om 15 uur neemt het Aarschotse dansgezelschap Cie Goesting je mee in de wereld van beweging en dans. Met beelden van animatiefilmpjes als inspiratiebron, boots je de dansbewegingen van de dieren na. Samen met Cie Goesting maak je een heuse choreografie.

Meer info en tickets?

www.hetgasthuis.be