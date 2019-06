Na lang aandringen komt Clement Peerens eindelijk naar De Klinker Club! Kristien Bollen

24 juni 2019

16u47 0 Aarschot Na lang aandringen komt Clement Peerens eindelijk naar De Klinker Club! Op vrijdag 21 november blaast hij ons omver, samen met de verbijsterende bassist Aertbeliën Sylvain en de bekoorlijke bassdrumbeukster Lady Dave.

Op 27 maart bracht Clement Peerens Explosition iets nieuws. “Aha” zullen de kenners roepen. “27 maart, feestdag van de heilige Gontram, patroonheilige van de metalcore”. Dat klopt, maar dat is puur toeval. De nieuwe track is een ‘uitgepuurd’ en ingetogen meesterwerk dat naar de diepte gaat en tot nadenken stemt. Vandaar dat een paar musicologen die het al hebben gehoord er zeker van zijn dat Luc Tuymans het heeft geproducet.

Wanneer ? Op donderdag 21 november om 20 uur in De Klinker Club. Tickets zijn te bekomen via www.deklinkerclub.be en kosten 23 euro in voorverkoop, 26 euro aan de kassa.