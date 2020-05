Na gratis maaltijden geeft sushibar nu mondmaskers aan de stad ddh

04 mei 2020

17u44 12 Aarschot Sushibar Shokudo laat opnieuw van zich horen en geeft 5000 chirurgische maskers aan de stad. Eerder zorgde de uitbater al voor gratis maaltijden voor het personeel van de zorgsector.

Uitbater Bipan Gurung is een van de vele helden in deze coronacrisis. Ook al is ook zijn restaurant dicht, toch probeert hij te helpen waar hij kan. Eerder leverde hij al 600 maaltijden af aan het zorgpersoneel, nu regelde hij 5000 mondmaskers die hij met veel plezier aan de stad geeft. “Het is een moeilijke periode voor iedereen en ik wil graag helpen. Ik bestelde de maskers al twee maanden geleden maar door technische problemen lukte de betaling niet. Uiteindelijk slaagde ik erin 5000 maskers te bestellen en die geef ik met veel plezier aan de stad. We moeten mekaar echt helpen waar we kunnen”, vertelt Bipan.

Meer Gurungs

Burgemeester Gwendolyn Rutten kan alleen maar blij zijn met het initiatief. “Er moeten in deze tijden meer Gurungs zijn. Dit is echt een fantastisch gebaar”. De maskers zullen in eerste instantie gebruikt worden voor de triagepost in Aarschot maar komen ook elders goed van pas.

Intussen heeft Gurung al 3000 maskers ontvangen terwijl er nog 2000 onderweg zijn. “Ik betaal dit met veel plezier. Of ik nog acties zal ondernemen, weet ik nog niet. We zullen wel zien”, lacht hij.