Na enkele positieve Covid-19 testen roept stad de burgers op om richtlijnen te volgen Kristien Bollen

17 augustus 2020

18u24 0 Aarschot “Onze stad en haar deelgemeenten bleven een groot deel van de zomer coronavrij. Maar we leven niet op een eiland en de coronacrisis is nog niet voorbij. De voorbije week werd bij een aantal Aarschottenaren een positieve Covid-19 test afgenomen. Dat brengt het aantal door ons gekende positieve gevallen op 6 op een totaal van iets meer dan 30.000 inwoners”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten. Zij roept op om de regels goed te volgen.

Richtlijnen volgen

“We roepen onze inwoners op om de richtlijnen na contact met een besmette persoon of na de afname van een test goed en strikt op te volgen. De quarantaineregel is hierbij een héél belangrijke schakel. Alleen met respect voor de veiligheidsvoorschriften kunnen we dit onder controle houden.”

Laat je testen als je dat gevraagd wordt

Wie getest moet worden, wordt gecontacteerd door een arts. Als je zelf weet hebt van een contact met een besmette persoon, of je hebt symptomen, contacteer dan zelf een arts. Dat kan je huisarts zijn of een arts van de eerstelijnszone of het triagecentrum. Uiteraard is het belangrijk om je te laten testen als dat gevraagd wordt. Alle informatie over symptomen en het coronavirus vind je hier.

Respecteer na een test de quarantaine

“Belangrijk is om vanaf die test in quarantaine te gaan. Dat is de essentie van ‘test, trace AND contain’: de besmettingen opsporen en vervolgens zorgen dat de besmetting zich niet verder verspreidt. Daarom deze belangrijke oproep: respecteer de quarantaine ! Dat wil zeggen: zonder je af en zorg ervoor dat je met niemand anders in aanraking komt. Dat is zeker en vast belangrijk na een contact met hoog risico (met een besmette persoon). In dat geval moet je ook na een eigen negatieve test in quarantaine blijven tot ook je tweede test negatief is. Dat heeft te maken met de incubatieperiode. We zullen moeten leren leven met testen, beperkte sluitingen en quarantaines tot er een vaccin is. Neem deze oproep ernstig en luister naar je arts. De bevolking van Aarschot dankt je” besluit de burgemeester.