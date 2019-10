Na 20 jaar geen papierslagen meer bij VC Langdorp Geert Mertens

30 oktober 2019

08u47

Voetbalclub VC Langdorp stopt na twintig jaar met de traditionele papiersslagen. Het is niet meer financieel aantrekkelijk. Eerder stopte ook al andere verenigingen met dergelijk initiatief.

“Bijna twintig jaar lang konden we rekenen op de ‘goodwill’ van de mensen uit de Gijmel - Langdorp om hun oud papier naar onze voetbalpleinen te brengen”, zegt secretaris Dany Liekens. “Daar de Europese oud papier markt zich echter in een economische crisis bevindt en er in de directe toekomst hieromtrent geen beterschap voorspelt wordt, zijn we genoodzaakt om te stoppen met onze tweemaandelijkse papierslagen.”