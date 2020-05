N-VA hekelt al jaren schimmel in OCMW-woning: “Bewoner is intussen terminaal ziek en nog is er geen oplossing in zicht” DDH

11 mei 2020

16u29 0 Aarschot In een huis van het OCMW zit al jaren schimmel en de stad doet al jaren niets om het probleem op te lossen. Dat zegt de bewoner, die liever niet met naam en foto in de krant komt, en N-VA-raadslid Albert Volders. Op de volgende fysieke gemeenteraad wil hij hierover interpelleren.

Het OCMW heeft woningen op de Halve Maanplaats en de Vervoortplaats en naar eigen zeggen werd het raadslid gecontacteerd door een bewoner van een van die woningen. “Die bewoner kaart het probleem al jaren aan. De N-VA interpelleerde hierover al een keer in 2017 op de toenmalige OCMW-raad. Toen kregen wij de belofte dat hieraan zou worden verholpen maar dat gebeurde intussen nog altijd niet. Op de recente virtuele gemeenteraad werd het budget goedgekeurd om een studie hierover uit te voeren en om te kijken wat het probleem is. Ik vind dat onvoldoende en het probleem wordt op die manier op de lange baan geschoven”, aldus Albert Volders.

Zes keer specialisten over de vloer

De bewoner bevestigt het schimmelverhaal. “Ik woon hier nu een tiental jaar met mijn vrouw en kinderen en eigenlijk was er al vrij snel schimmel te bespeuren. In het begin deden we er dan javel op en dan was het weer even weg maar al snel kwam het terug. Ze zijn hier al minstens zes keer komen kijken, telkens met andere specialisten maar die mannen vertellen mij amper iets. Ze hebben ook al geprobeerd om met ammoniak de schimmels te lijf te gaan, maar dat werkte evenmin. We hebben intussen schimmels aan de dampkap in de keuken, de badkamer, living en de slaapkamer van mijn dochter”.

Bewoner is terminaal ziek

Eind vorig jaar kreeg de bewoner ook te horen dat hij een hersentumor had en intussen krijgt hij palliatieve zorgen toegediend. “Van de chemo word je heel moe en ik zou, los van de schimmel, ook veel liever op een gelijkvloers wonen, nu moet ik te veel trappen doen en dat is door mijn gezondheidstoestand zeer zwaar”.

Schimmel is kankerverwekkend maar de meerderheid zegt dat er geen causaal verband is N-VA-raadslid Albert Volders

Het N-VA-raadslid vindt het vijf over twaalf en maakt zich grote zorgen. “Schimmel is kankerverwekkend maar de meerderheid zegt dat er geen causaal verband is. Ik werkte vroeger als syndicaal afgevaardigde voor de federale politie en dan ben je ook met welzijn bezig. Wanneer er schimmel werd ontdekt in burelen of gebouwen van de federale politie lieten we die meteen afsluiten”, zegt Volders die vermoedt dat het niet bij één woning blijft. “Wellicht kampen meerdere OCMW-woningen met dit probleem maar dat lijkt alvast nooit echt onderzocht. Hoe dan ook vind ik dat we voor die ene bewoner snel en efficiënt moeten optreden. Die moet daar zo snel mogelijk weg maar dat geldt natuurlijk voor alle bewoners van woningen waar er schimmel aanwezig is”, besluit Volders.

Moed verloren

De bewoner van het huis heeft nog een sprankeltje hoop dat er een andere woning wordt gevonden voor hem en zijn gezin maar echt positief ziet hij de toekomst niet tegemoet. “Ik ben de moed een beetje verloren en ik heb andere zorgen nu maar voor mijn vrouw en kinderen moet dit opgelost worden. Mijn dochter hangt intussen ook al aan ‘het pompke’ en kampt met astma. We moeten hier echt weg”.

Volders wil in elk geval op de eerstvolgende fysieke gemeenteraad hierover interpelleren. “Alleen dan kan je wederwoord bieden op het antwoord van de meerderheid”, zegt hij.

De meerderheid wacht, bij monde van Schepen van Welzijn en Wonen Monique De Dobbeleer, de interpellatie af om te reageren.