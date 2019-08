Muzikaal vuurwerk op 22 augustus houdt rekening met de dieren Kristien Bollen

02 augustus 2019

13u46 5 Aarschot Het vuurwerk van Aarschot Kermis is een heuse traditie. Vanaf dit jaar is het spektakel weer te bewonderen op de traditionele donderdag van de kermis. Daar kijkt iedereen naar uit, maar heel wat dieren zijn bang voor vuurwerk. Daarom geeft de stad je alvast wat tips.

“Het schouwspel vindt plaats op donderdag 22 augustus om 22 uur aan de UGC Cinema’s in de Demervallei”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten. “Tijdens het vuurwerk kan je ook genieten van muziek, zowel klassiek als 90’s, rock-’n-roll en hedendaagse hits.”

Voor de kijklustigen duurt het vuurwerk ‘maar’ een half uurtje, van 22 uur tot 22.30 uur, maar voor dieren kan dat erg belastend zijn. Gelukkig kan je je geliefde huisdier tijdens het vuurwerk wat geruststellen. Aaien doe je beter niet. Zo toon je dat er een reden is om bang te zijn.

De volgende tips werken wel: zet de radio wat harder: zo valt het lawaai niet meer op, hou ramen en deuren dicht: zo vermindert het lawaai en zie je de lichtflitsen niet, verspreid geuren of geef eten: het leidt de aandacht van het vuurwerk af, blijf in de buurt: zo stel je je huisdier gerust met je aanwezigheid, blijf zelf rustig: als je zelf geen angst of paniek uitstraalt, zal je huisdier ook kalmeren.

Extra tip voor paarden: hou de dagelijkse routine aan. Dat maakt paarden rustig. Zorg er ook voor dat ze zich niet kunnen verwonden in de stal of weide als ze in paniek zijn.

Dierenwelzijn voorop

In de toekomst zal de stad werk maken van een diervriendelijk schouwspel. “Het grote nadeel van stil vuurwerk is dat het niet zo hoog de lucht in schiet als klassiek vuurwerk. Daarom moet de stad ook rekening houden met de zichtbaarheid van het spektakel en de locatie. Dat gaan we nu verder bekijken”, zegt schepen van Dierenwelzijn Isabelle Dehond.