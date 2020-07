Monitor testte negatief, vakantieclub mag weer open DDH

28 juli 2020

13u02 0 Aarschot ‘De Vakantieclub’ in Aarschot en deelgemeenten, zeg maar de speelpleinwerking voor kinderen van 3 tot 12 jaar, mag vanaf woensdag weer open. In het weekend werd beslist de activiteiten op te schorten omdat één van de monitors een covid-19 test had ondergaan en de resultaten daarvan nog niet bekend waren.

Intussen zijn de resultaten binnen en testte de monitor negatief. “Dat is natuurlijk goed nieuws, zowel voor de monitor als voor de Vakantieclub. De activiteiten zullen, met inachtneming van alle veiligheidsregels, opnieuw opstarten vanaf woensdag 29 juli”, reageert schepen van jeugd Geert Schellens (Sp.a). Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) dankt iedereen voor het begrip en de medewerking de voorbije dagen. “We nemen in deze tijden het zekere voor het onzekere. Gelukkig bleek het hier niet nodig. We wensen iedereen nog een fijne Vakantieclub.”