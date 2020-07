Mondmaskers nu ook verplicht op de markt, in openbare gebouwen en in de woonzorgcentra DDH

20 juli 2020

15u22 0 Aarschot Aarschot verplicht nu ook het dragen van mondmaskers op de wekelijkse markt, net als in de openbare gebouwen en in de woonzorgcentra.

Nu de coronabesmettingen weer in stijgende lijn gaan neemt ook de stad Aarschot extra maatregelen en legt ze extra maatregelen op die niet verplicht worden door de veiligheidsraad. . “We meoten echt alles op alles zetten om te vermijden dat het virus weer kan oprukken. Een mondmasker is dan misschien niet leuk, maar het is een voorzorg die we ten harte moeten nemen”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

De kermis in Gelrode mag, in tegenstelling tot die in Scherpenheuvel-Zichem, voorlopig wel nog doorgaan. “Daar staan heel weinig kramen, er is veel plaats en er zijn goede veiligheidsafspraken gemaakt. Ook voor de grote Kermis eind augustus lopen de voorbereidingen. Er komt een apart ‘kermisdorp’ op de parking Demervallei zodat er veel afstand en ruimte kan gewaarborgd worden. Uiteraard zullen we dat ook van dag tot dag bekijken”, gaat Rutten verder.

De cijfers inzake besmettingen vallen voor Aarschot voorlopig mee maar het stadsbestuur wil eerder voorkomen dan genezen. “Met slechts één besmetting zitten we niet in de alarmfase maar we willen wel voorkomen dat het zo ver komt, vandaar deze maatregel.”