Mondmaskers afhalen bij apotheek volgens vooropgesteld schema DDH

11 juni 2020

17u06 0 Aarschot In Aarschot worden de mondmaskers binnenkort verdeeld door de apothekers. Zowel het masker van de federale overheid als de filters en mondmaskers van de stad moet je bij hen ophalen volgens een vooropgesteld schema.

“We kiezen ervoor om alles in één pakketje aan te bieden bij de apotheken. Begin volgende week starten we de verdeling op maar, om te voorkomen dat iedereen tegelijk naar de apotheek gaat, volgen we een verdeelschema. Zo krijgen ouderen voorrang omdat zij het meest kwetsbaar zijn voor het virus”, legt burgemeester Gwendolyn Rutten ( Open VLD) uit.

Op maandag 15 juni is iedereen die 75 jaar is of ouder aan de beurt, dinsdag 16 juni zij die 65 zijn of ouder, woensdag 17 juni mag je jouw pakket ophalen als je 60 bent of ouder, donderdag 18 juni is het de beurt aan de 55+, vrijdag 19 juni 50+, maandag 22 juni 45+, dinsdag 23 juni 40+, woensdag24 juni 35+, donderdag 25 juni 30+ en tenslotte op vrijdag 26 juni alle anderen. De data gelden als startdatum, maar je kan jouw pakket ook later afhalen, vroeger niet. “Bij voorkeur haalt 1 iemand de pakketjes voor het gezin op en je moet ook alle elektronische identiteitskaarten mee hebben of een attest van gezinssamenstelling. Een Kids-ID of ISI+ kaart kan ook en niet-Belgen hebben een rijksregisternummer (INSZ) of BIS-nummer nodig voor de registratie”, gaat Rutten verder.

Vrijwilligers

Het mondmaskerpakket haal je af bij jouw gebruikelijke apotheek want die kent ook de samenstelling van je gezin. Mensen die zelf niet in staat zijn om naar de apotheek te gaan, vragen het aan hun zorgverlener aan huis of via de website Aarschot Helpt kunnen ze een vrijwilliger inschakelen. “Een dikke merci aan de apothekers van Aarschot en de deelgemeenten voor hun bereidwillige medewerking. Het was de afgelopen maanden voor niemand makkelijk, ook zeker niet voor de apotheken die deel uitmaken van de eerste lijn”, besluit Rutten.