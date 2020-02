Mondiale dag in Sint-Jozefscollege Geert Mertens

04 februari 2020

18u50 0 Aarschot De leerlingen van het Sint-Jozefscollege, aan het Schaluin in Aarschot, konden dinsdag culturen opsnuiven tijdens de mondiale dag. “Mondiale vorming en het bijbrengen van burgerzin worden een traditie in onze school”, aldus PR-verantwoordelijke Eva Goris.

“Tijdens de projectdag gooien we de vensters van onze school wagenwijd open. We laten de leerlingen naar andere culturen kijken, informeren hen over probleemgebieden in de wereld, laten hen luisteren naar verhalen van vluchtelingen of getuigenissen van blinden en rolstoelpatiënten.”

“Daarnaast laten we hen kennismaken met organisaties of projecten die meehelpen om onze wereld leefbaar te houden maar we gaan ook op zoek naar ons verleden in musea, de dierenwereld in de zoo en onze creatieve ik.”

De leerlingen konden deelnemen aan dansworkshops. Op het menu stond exotisch eten. “Op die manier willen we onze verbondenheid met heel de wereld vieren want de wereld is ons dorp.”