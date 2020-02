Mon Luyten overleden op 89-jarige leeftijd Geert Mertens

14 februari 2020

17u06 4 Aarschot Ex-gemeenteraadslid en zaakvoerder van het vloerbedrijf Luyten-Thiels uit Langdorp, Edmondus ‘Mon’ Luyten, is op donderdag 13 februari overleden. De man zou op 21 februari 90 jaar geworden zijn. Jarenlang zetelde de man in de gemeenteraad voor Open Vld. “We verliezen met Mon een belangrijk liberaal volksfiguur”, aldus burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “Niet alleen in Langdorp en de Gijmel maar in heel Aarschot.”

In 1957 startte Mon, in de volksmond ook wel eens Mon Beton genoemd, met zijn vloerbedrijf aan de Gijmelsesteenweg. Het werd een vaste waarde in het straatbeeld. Jarenlang zetelde hij ook in de gemeenteraad voor de liberalen.

Burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) kent hem heel goed. “Mon was een man met een groot hart, een echte vriend", aldus Rutten. “Mon geloofde in mij van bij de prille start van mijn carrière. Ik was piepjong maar hij moedigde me aan om in de politiek te gaan en overtuigde de liberalen om mij een kans te geven. Hij moeide zich niet maar ik kon bij hem altijd terecht voor goed advies en gezond verstand. Toen we met Open Vld de grootste partij werden en ik de burgemeesterssjerp mocht omknopen, was hij heel trots. Hij wilde absoluut bij de viering zijn. Dat moment koesteren we samen.”

Mon was getrouwd met Mathilda ‘Tille’ Thiels. Donderdag 20 februari kan je Mon een laatste groet brengen van 19 tot 20 uur in het uitvaartcentrum Reweghs-Pipeleers aan de Langdorpsesteenweg.