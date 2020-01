Minister van Gezin Beke geeft 1.000 euro aan Huis van het Kind in Aarschot Kristien Bollen

28 januari 2020

11u32 5 Aarschot In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Het is een samenwerking tussen organisaties die helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer.

Ondertussen zijn er 224 Huizen van het Kind werkzaam in 294 gemeenten in Vlaanderen, en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In die Huizen van het Kind nemen Spel en Ontmoeting een steeds belangrijkere plaats in. Deze laagdrempelige activiteiten hebben hun doel en waarde op zich in het kader van sociale cohesie, maar maken ook van de Huizen van het Kind een levendiger geheel en maken de dienstverlening van het netwerk een stuk toegankelijker.

Om Spel en Ontmoeting een extra stimulans te geven is er nu een éénmalige subsidie van 1.000 euro aan elk van de Huizen van het Kind om te investeren in speelmaterialen of in de aankleding van de ruimtes (bv. een speelhoek).

“In zowat elke stad of gemeente is het Huis van het Kind dé plek voor alles wat te maken heeft met opvoeden en opgroeien. Ook hier in Aarschot. Met deze investering maken we het Huis van het Kind nog interessanter voor ouders en kinderen”, zegt Vlaams minister van Gezin Wouter Beke.

“Wij zijn heel tevreden met deze investering. Op deze manier maken we het Huis van het Kind aantrekkelijker voor ouders en kinderen. Onze partij is en blijft toch de eerste partner van de gezinnen in onze gemeente. Zo pleitten wij in het verleden al voor investeringen op de locatie Bekaf. Alle gezinnen moeten kunnen rekenen op hulp en advies”, reageert de CD&V-afdeling Aarschot.