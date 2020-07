Midzomer koopjesdagen worden net wat anders DDH

29 juli 2020

12u45 4 Aarschot De stad Aarschot past de Midzomer koopjesdagen op 1 en 2 augustus aan, in navolging van de nieuwe opgelegde maatregelen door de veiligheidsraad.

De koopjesperiode in Aarschot begint traditiegetrouw met de Midzomer koopjesdagen maar dit jaar zal dat iets anders verlopen. “De winkels blijven open op zaterdag 1 en zondag 2 augustus, maar er is geen randanimatie of muziek. Voor de kleintjes komen er geen springkastelen en de straten worden niet afgesloten voor het verkeer. Winkelen moet weer alleen gebeuren en klanten mogen maximum 30 minuten in een winkel blijven”, legt schepen van Economie Bert Van der Auwera uit.

Tijdens de koopjesdagen is het ook verplicht een mondmasker te dragen vanaf de Theo De Beckerstraat, richting Grote Markt over de Martelarenstraat richting Bonewijk, tot aan het Orleanshof, een verplichting die ook geldt tijdens de wekelijkse markt. “We doen een warme oproep aan alle inwoners om de Aarschotse handelaars niet in de kou te laten staan”, besluiten Gwendolyn Rutten en Bert Van der Auwera. “In deze moeilijke periode hebben de lokale handelaars je steun broodnodig. Steek hen een hart onder de riem en shop lokaal!”