Meteropnemer betrapt elektriciteitsdief Kristien Bollen

13 augustus 2019

18u08 0

In de Gijzelaarsstraat in Aarschot stelde een medewerker van de nutsmaatschappij vast dat de bewoner van het huis de zegels van de elektriciteitskast had verbroken en op een illegale manier elektriciteit van het net nam. De medewerker verwittigde hierop de politie die ter plaatse kwam voor de nodige vaststellingen.