Merci-chocolade voor alle zorgverleners om ‘dank je te zeggen’ DDH

31 mei 2020

17u30 0 Aarschot De vrouwen van serviceclub Ladies Circle Aarschot gaven alle zorgverleners van de woonzorgcentra in Aarschot een doosje ‘Merci’, hun manier om hen te bedanken voor alle inspanningen tijdens de coronacrisis.

Ladies Circle Aarschot is een kleine serviceclub met elf leden en bestaat uit vrouwen tussen de 20 en 45 jaar. Jaarlijks zamelen ze geld in met allerlei acties zoals een grote Sinterklaasshow en een standje op de kerstmarkt. “Velen zetten zich in deze moeilijke tijden hard in. Het is moeilijk om iedereen te bereiken maar we willen toch graag de zorgverleners van de woonzorgcentra een klein presentje aanbieden. Zij zijn een zeer zichtbare groep en zetten zich al lange tijd in om onze ouderen fysiek maar ook mentaal gezond te houden”, legt voorzitster Nele Pelgrims het initiatief uit.