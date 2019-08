Melting Baskets na Dranouter op ‘lichtekes’ Geert Mertens

13 augustus 2019

Melting Baskets, het nieuwe muzikale project van Andries Winderickx, treedt met de Sint-Rochusverlichting op in de Gasthuiskapel. De groep is vrij nieuw maar mocht afgelopen weekend toch al op het Dranouter Festival spelen. “We speelden akoestisch op een buskerpodium”, vertelt Andries. “We hadden op het platform vi.be een wedstrijd gewonnen.”

Tot nu toe heeft de groep een paar optredens als duo gebracht maar vanaf 31 augustus wordt het een volledige band. “Die wordt gelanceerd op 31 augustus in de Klinker Club”, voegt hij eraan toe. Zopas werd een eerste clip uitgebracht. “Het live-filmpje ‘Colouring werd opgenomen in de wijnbar Sota Casa in Aarschot.”

Melting Baskets treedt om 20.30 en 22.20 uur op.