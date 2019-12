Meerjarenplan Aarschot voorgesteld: “Jeugdflik, nieuwe school en snel interventieteam voor slechte wegen” Geert Mertens

11 december 2019

17u19 0 Aarschot Meer blauw op straat én de aanwerving van een heuse jeugdflik, een nieuwe school voor het buitengewoon onderwijs én extra inzetten op het onderhoud van het openbaar domein met een snel interventieteam. Dat zijn de drie kerntaken die naar voor komen in het meerjarenplan 2020-2025 van de stad Aarschot. “In totaal investeren we de komende jaren 67 miljoen euro”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

Een jaar geleden kwam het nieuwe stadsbestuur van Aarschot naar buiten met het Plan Nieuw Aarschot. Dat is ondertussen verder uitgewerkt in een meerjarenplan. Het voltallige college van burgemeester en schepenen stelde dit plan woensdag voor. “We gaan meer dan een miljoen euro investeren in de politie omdat we veiligheid nu eenmaal belangrijk vinden”, zegt burgemeester Rutten.

“We gaan alvast een jeugd- of jongerenflik aanwerven. Die zal zich op het begeleiden van hangjongeren toeleggen.” Dat zal niet alleen gebeuren in de Stadsfeestzaal en aan het jeugdcentrum De Klinker maar ook in de stationsomgeving. “Daarnaast is natuurlijk ook de wijkwerking erg belangrijk.”

Op dit moment loopt er ook een haalbaarheidsstudie om samen te gaan in één grote politiezone samen met Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo. “We hebben hier een princiepsbeslissing rond genomen maar we wachten de studie af vooraleer we hierrond een definitieve beslissing nemen. Het kan nog alle kanten uit.”

20 miljoen euro

Het schooltje voor buitengewoon onderwijs Elzenhof en BUSO-school De Brug krijgen een nieuwe vestiging. “Deze zal aansluiten op de scholensite van SIMA en SIBA”, luidt het bij het stadsbestuur. “Waarom we voor deze locatie kiezen? Deze is in eigendom van de stad én het is bouwgrond. Bovendien is het huidige schoolgebouw van het Elzenhof niet meer van deze tijd. Daarom hebben we een subsidiedossier ingediend en de nodige contacten gelegd. Deze legislatuur moet het nog in orde komen! De investering wordt geschat op 20 miljoen euro.”

Daarnaast wordt er ook sterk ingezet op het onderhoud van de weginfrastructuur en het openbaar domein. “Met het snelle interventieteam voor kapotte stenen of omgewaaide bomen willen we de kleine ergernissen van bewoners oplossen”, luidt het.

Wateroverlast

“In totaal trekken we twee miljoen euro uit voor het onderhoud van de wegen, fietspaden en voetwegen”, aldus schepen van Openbare Werken Gerry Vranken (Open Vld). “Ook het ruimen van de grachten zit hier in. We hebben, samen met de provincie, al heel wat maatregelen genomen om wateroverlast in Aarschot te voorkomen.”

Van de verkiezingsbelofte om de rijrichting om te draaien in de Martelarenstraat maakte het stadsbestuur het afgelopen jaar als eerste werk. “De eerste evaluaties zijn alvast heel goed”, klinkt het. “De infrastructuur kan hier verder op aangepast worden.”

Bedoeling was ook de Grote Markt aantrekkelijker te maken door het installeren van een nieuwe waterpartij. “Wellicht geen fontein maar wel iets dat water zal spuiten”, luidt het.