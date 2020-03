Meer mensen dumpen illegaal huisvuil De druk op het heropenen van de containerparken stijgt DDH

30 maart 2020

16u48 0 Aarschot In Aarschot wordt meer illegaal afval gedumpt tijdens de coronacrisis dan ervoor. Dat blijkt uit de controleronde die medewerkers van de dienst Leefmilieu zondag deden. Ook in andere steden zoals Diest merken ze dat er veel huisvuil gedumpt wordt maar kunnen ze niet inschatten of het veel meer is dan anders. De betrokken milieuschepenen hopen op een snelle heropening van de containerparken.

De dienst Leefmilieu in Aarschot postte zelf enkele foto’s van illegaal gedumpt afval in de stad op de sociale media. “De eerste weken van de crisis viel het nog mee maar de laatste week wordt er meer illegaal gedumpt. Onze mensen houden regelmatig controlerondes en merken dat goed. Aan de glasbollen staan overal flessen terwijl die bollen niet eens vol zijn. Ik vermoed dat een aantal mensen hun huisvuil nu wel durven dumpen omdat er minder sociale controle is. Nochtans doen onze huisvuilophalers meer dan hun best om alles proper te houden. Eigenlijk hebben sluikstorters ook geen respect voor hun werk”, zegt bevoegd schepen Isabelle Dehond (Open VLD).

Maar ook in andere steden zoals in Diest staat er veel afval naast de glascontainers en langs de straten. Schepen van milieu Rick Brans (Open Diest): “Wij werken samen met externe bedrijven om dit op te ruimen en die komen nu veel minder. Ik kan niet goed inschatten of er nu meer gedumpt wordt of minder opgeruimd maar je ziet inderdaad meer afval liggen dan anders”.

In Aarschot komen er op termijn alvast camera’s om overtreders te kunnen betrappen. “Dit is asociaal gedrag en moet bestraft worden”, gaat Dehond verder die eigenlijk ook hoopt op een snelle heropening van de containerparken. “De druk wordt almaar groter en ik denk dat dit op termijn niet houdbaar is. Mensen hebben nu meer tijd om eens grote kuis te houden en willen hun afval kwijt. Natuurlijk moet de volksgezondheid voorop staan maar met goede en strenge regels moet het haalbaar zijn om de containerparken te heropenen”. Haar collega Brans in Diest deelt de mening maar vreest dat dit niet meteen zal gebeuren: “Wij krijgen daar zeer veel vragen over en mensen willen inderdaad dat de containerparken weer open gaan. Anderzijds snap ik ook de beheerder van ons containerpark want de laatste dagen dat ze nog open waren, was het daar een echte overrompeling en waren er zelfs een paar opstootjes met enkele heethoofden. Anderzijds als er strenge richtlijnen komen zoals in de supermarkten moet het misschien wel kunnen”.

De twee milieuverantwoordelijken zien ook een positieve kant aan het verhaal want volgens hen zijn er nu meer mensen die zich vrijwillig aanbieden om op te ruimen in de stad. Iets wat ze ook merken in de iets landelijkere gemeenten in het Hageland. “Mensen gaan nu meer wandelen en zien dan ook meer vuil liggen langs veldweggetjes en in bossen. Veel mensen vragen mij of ik nog zwerfvuilzakken heb en grijpers van de voorbije zwerfvuilactie omdat ze zelf aan de slag willen. Natuurlijk krijgen ze die van mij meteen mee”, besluit zwerfvuilcoordinator in Tielt-Winge Kris Cornelissen (Open VLD).