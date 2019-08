Meer dan duizend fietsers voor Aarschot Fietst Geert Mertens

11 augustus 2019

18u41 2

Meer dan duizend fietsers namen zondag deel aan Aarschot Fietst. Het evenement, de opvolger van de vroegere Fietseling, wil terug meer gezinnen aan het fietsen krijgen. Met de eerste editie van de Stamperkeskoers was er ook een initiatief voor de allerkleinsten. Deze koers werd een gigantisch succes want meer dan honderd peuters namen aan het evenement deel met hun loopfietsen.

“De Fietseling was de voorbije jaren uitgegroeid tot een evenement voor de wielertoeristen”, zegt Hans Geyskens van de Sportdienst. “Dat zijn mensen die sowieso elke week fietsen. We wilden terug een evenement creëren voor het hele gezin en dat is gelukt. De afstanden waren ook niet zo lang. Geen 100 km zoals vroeger wel 16, 21 of 23 km.”

Vorig jaar telde Aarschot Fietst 850 deelnemers. “Dit jaar klokken we af op meer dan duizend deelnemers”, zegt hij. Kamp A organiseerde de eerste editie van de Stamperkeskoers. Kinderen van één tot vijf jaar kunnen zich komen uitleven met een loopfietsje. Ze moesten een parcours van 250 tot 400 meter door het centrum afleggen. “Meer dan honderd deelnemers hiervoor is ongelooflijk”, klinkt het.

De kinderen waren ontzettend fier. “Vooral op het feit dat ze een echt nummer heeft gekregen”, lacht een mama.