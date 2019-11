Medisch Centrum Aarschot huldigt nieuwe locatie voor uitgebreid team Endocrinologie-Diabetologie in Vanessa Dekeyzer

14 november 2019

14u39 3 Aarschot Op de vooravond van Wereld Diabetes Dag opende Medisch Centrum Aarschot officieel de nieuwe locatie voor het recent uitgebreide team Endocrinologie-Diabetologie. Ook het Huis voor Chronische Zorg van de eerstelijnszorgpartner LMN Hageland verhuisde naar het nieuw ingerichte gebouw.

De dienst Endocrinologie-Diabetologie werd recent uitgebreid met een nieuwe arts. De artsen namen samen met het diabetesteam en de dieetafdeling hun intrek in het nieuwe bijgebouw van Medisch Centrum Aarschot. Een voormalige woning nabij het medisch centrum werd volledig heringericht voor raadplegingen.

“Jaarlijks neemt het aantal diabetespatiënten in ons land en wereldwijd toe”, zegt endocrinoloog-diabetoloog Laura Van den Mooter. “Overgewicht en vergrijzing van de bevolking zijn de belangrijkste oorzaken. Ons diabetesteam merkt dat ook in de dagelijkse praktijk. Uitbreiding was dus logisch en noodzakelijk. We hebben de raadplegingscapaciteit in Medisch Centrum Aarschot en in het hoofdziekenhuis in Tienen verdubbeld. Tegelijk kunnen we hierdoor ook projecten zoals de diabetesvoetkliniek verder uitbouwen, en patiënten met andere stofwisselingsziekten of hormonale aandoeningen opvolgen.”

Raadplegingsblok

Om de patiënten efficiënter te kunnen helpen, kreeg het endocrinologieteam een eigen raadplegingsblok in Medisch Centrum Aarschot. Tot nu toe zaten zij verspreid over de campus. Ook het Huis voor Chronische Zorg, van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Hageland, is in de nieuwe blok gevestigd. “Zij ondersteunen de eerstelijnszorg en zijn voor ons een sterke partner. Samenwerking met de huisarts is immers extra belangrijk bij opvolging van een chronische ziekte als diabetes”, klinkt het.