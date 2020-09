Martine Verlinden vervangt Raf Verheyden in Aarschotse gemeenteraad DDH KBG

21 september 2020

11u47 4 Aarschot Raadslid Raf Verheyden (open Vld) verhuist binnenkort en verlaat daarom de Aarschotse gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd door Martine Verlinden. Het was zijn eerste mandaat als raadslid.

“Raf heeft aangegeven dat hij omwille van privéredenen in de toekomst niet meer in Aarschot zal wonen. Gezien gemeenteraadsleden officieel in Aarschot gedomicilieerd moeten zijn, heeft dat tot gevolg dat Raf zijn mandaat als gemeenteraadslid niet meer kan uitoefenen. Raf heeft zijn mandaat dan ook opnieuw ter beschikking gesteld van de partij,” verduidelijkt Open Vld-voorzitter Franka Chiapparo.

Volgens fractieleider Ronny De Ryck was Verheyden een geëngageerd raadslid en beheerste hij zijn dossiers. “Raf nam aan de debatten telkens deel met een positieve ingesteldheid. We willen hem bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren en zijn engagement voor onze partij”.

Raf Verheyden zal in de Aarschotse gemeenteraad opgevolgd worden door Martine Verlinden. “Met Martine halen we een waardige opvolgster in huis. Zij verdiende haar strepen in het bedrijfsleven en brengt die ervaring nu mee naar de gemeenteraad. We zijn blij haar te verwelkomen in de Open Vld-fractie,” besluit burgemeester Gwendolyn Rutten.