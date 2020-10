Marktkramers niet blij met verhuis naar Leuvensestraat: “Er was totaal geen overleg” Meerderheid is alvast bereid tot overleg DDH

12 oktober 2020

13u52 3 Aarschot In Aarschot plant schepen van Lokale Economie Bert Van der Auwera (Open Vld) een overleg met de marktcommissie nadat marktkramers van de Sint-Niklaasberg hun onvrede uitten over de verhuis naar de Leuvensestraat. “Dit gebeurde zonder enig overleg en bovendien vliegen we daar wellicht later ook weer weg”, zegt Himke Truyens van De Rijdende Kip.

Himke stoort zich vooral aan de manier waarop een en ander beslist werd. “Verhuizen is nooit leuk maar in dit geval stoor ik mij vooral aan de manier waarop het werd gecommuniceerd. Destijds stonden wij in de Leuvensestraat en daar hebben ze ons weggehaald naar de Sint-Niklaasberg. Nu moeten we een omgekeerde beweging maken en dat zonder enig overleg. Afgelopen maandag kregen wij een mail waarin ze ons het nieuws meedeelden.”

Stadsbestuur heeft begrip

Himke begrijpt de keuze van de locatie evenmin. “In de buurt is er de vroegere Geenssite waar nu een nieuwbouw komt met ondergrondse parkings. De uitrit is voorzien in de Leuvensestraat en ik kan mij niet inbeelden dat de eigenaars het leuk zullen vinden indien ze één keer per week niet weg kunnen door de markt die er dan staat. Aangezien zij kiezers zijn, zullen we dan wellicht opnieuw moeten verhuizen. Ik begrijp echt niet dat deze beslissing werd genomen zonder overleg, er is nochtans een marktcommissie maar die werd niet bijeen geroepen door het stadsbestuur.”

Van der Auwera heeft alle begrip voor het standpunt van de marktkramer maar nuanceert het ook. “Vooraleer het project op de Geenssite rond is, zijn we al even verder maar ik begrijp hun bezorgdheid. De reden dat we deze beslissing namen, is omdat de Sancta Maria school daar in de buurt ligt en de leerlingen via de markt naar school moeten gaan. Aangezien een markt vooral een ietwat ouder publiek lokt, vonden wij het risico te groot en daarom besloten we om het gebeuren te verplaatsen. De coronacijfers stijgen te snel en we kunnen dit risico niet nemen. Anderzijds komen we marktkramers in onze stad echt wel tegemoet en krijgen ze een aantal gunstmaatregelen om hen te ondersteunen, wij zijn hen dan ook zeker genegen. Ik wil eerstdaags met de mensen van de marktcommissie samenzitten om te zoeken naar de beste oplossing.”

De marktkramers kregen intussen een mail waarin de schepen hen uitnodigt tot een overlegvergadering.