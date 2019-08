Marie-Louise en Marcel zijn vijftig jaar samen Geert Mertens

04 augustus 2019

16u52 1

Marie-Louise Janssens (70) en Marcel Rectem (73) uit Wolfsdonk (Aarschot) zijn deze maand - op 7 augustus - precies 50 jaar getrouwd. Hoewel de twee in hun tienerjaren maar op een halve kilometer van elkaar woonden, kenden ze elkaar lange tijd niet.

“Marie-Louise zat op internaat”, vertelt Marcel. “Ik zag ze voor het eerst in de kerk. Ze zeiden: dat is de dochter van Frans Janssens. Ik dacht meteen: een chique madam. Haar nonkel was een vriend van mij en soms gingen we samen op stap. Op die manier kon ik eens meegaan naar een feest bij haar familie. En toen was de klik er...”

Marie-Louise was jarenlang juf in Onze School in Wolfsdonk. Het koppel heeft twee kinderen en twee kleinkinderen. “Daar genieten we heel erg van.”