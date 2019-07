Mannelijke verdachte (28) dodelijke steekpartij blijft in de cel KAR

16 juli 2019

18u52 0 Aarschot De raadkamer in Leuven heeft de aanhouding verlengd van de mannelijke verdachte van de dodelijke steekpartij in Aarschot. Björn D.C. (28) uit Aarschot blijft twee maanden langer in de cel op verdenking van moord op Andy Vandereyt (30) op 2 december vorig jaar.

De hechtenis van Kristel A. (25) uit Glabbeek werd begin juni nog met twee maanden verlengd. Het 30-jarige slachtoffer werd op straat met messteken om het leven gebracht. Andy Vandereyt werd in het holst van de nacht gedood bij een steekpartij in de Diestsestraat in Aarschot. Hij was vanuit zijn woonplaats Glabbeek naar Aarschot gekomen om een ruzie met zijn ex-vriendin te beslechten. Toen de gewezen partners elkaar op straat ontmoetten, ontstond een gevecht. Kristel A. was vergezeld van haar vriend Bjorn D.C. Zowel de man als de vrouw zouden het slachtoffer diverse messteken hebben toegebracht. Dat hebben getuigen verklaard. Vandereyt overleed later in het ziekenhuis. De twee verdachten namen de vlucht. Bjorn D.C. werd om 4.20 uur door een verkeersploeg van de politie opgepakt toen hij zijn woning in Aarschot verliet. Kristel A. werd aangehouden om 7.15 uur toen ze over de Grote Markt van Aarschot liep. Zij gaf eerst een valse naam op. Beide verdachten werden geïdentificeerd door de getuigen. “Ze herinnert zich niet meer wat er gebeurd is. Ze heeft ook slagen ingecasseerd. Daar zijn ook beelden van. Zij ontkent dat ze messteken heeft toegebracht”, zegt de advocaat van A. In augustus verschijnt zij opnieuw voor de raadkamer. Een maand later is het opnieuw aan D.C.