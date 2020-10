Man zonder rijbewijs zet met een geleende wagen dorp op stelten en... blijkt ook nog eens onder invloed Kristien Bollen

07 oktober 2020

Op de Testselsesteenweg in Langdorp bij Aarschot is woensdagochtend een bizar ongeval gebeurd. Rond 4.15 uur verloor de 40-jarige bestuurder uit Aarschot de controle over het stuur. De auto met aanhangwagen raasde door enkele tuintjes, ramde een elektriciteitspaal en kwam uiteindelijk vlak voor de gevel van een woning tot stilstand. De buurt zat hierdoor een hele tijd zonder stroom. De bestuurder, die geen geldig rijbewijs bleek te hebben, legde ook nog eens een positieve speekseltest voor drugs af. Hij werd lichtgewond overgebracht naar het Heilig Hart ziekenhuis in Leuven. Bij nader onderzoek bleek de man de wagen te hebben geleend. Ook onderzoekt de politie de inhoud van de wagen en aanhangwagen. Op deze laatste was een fiets en werkmateriaal geladen. De straat werd voor de nodige vaststellingen en werkzaamheden aan het elektriciteitsnet een tijdlang afgesloten. De bewoners hadden pas tegen 13 uur opnieuw stroom.