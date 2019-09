Man ontkent alcoholverslaving voor rechter KAR

03 september 2019

13u29 0

Erg geloofwaardig kwam H.S. uit Gelrode niet over voor de rechter. Hij verklaarde dat hij al drie jaar niet meer naar de fles had gegrepen. “De feiten zijn wel van vorig jaar hé, meneer”, antwoordde de rechter. Toen werd S. in Aarschot betrapt onder invloed en met een zakje cocaïne in zijn portefeuille. De man beweerde dat hij te grazen werd genomen en dat iemand de drugs in zijn portemonnee had gestopt. Hij kreeg toen een minnelijke schikking voorgesteld, maar hij betaalde niet. “U heeft een bijzonder groot alcoholprobleem”, stelde de aanklager vast. Die vroeg een celstraf van drie maanden effectief en een geldboete van 8.000 euro, voor de helft met uitstel. “Ik heb misschien mijn periode gehad, maar ik heb daaruit mijn lessen getrokken”, repliceerde S.

Op 30 september kent hij zijn straf.