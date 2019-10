Man gaat vrouw met aardappelmesje te lijf: 7 jaar cel geëist voor “rasechte poging moord” Kim Aerts

22 oktober 2019

Met een aardappelmesje ging Ken M. (40) zijn vrouw thuis in Aarschot te lijf. Het slachtoffer kreeg messteken in de nek en onderkaak, maar ze overleefde de aanval ternauwernood. "Hij had een extreme angst om zijn gezin te verliezen", pleitte de verdediging. De vader riskeert 7 jaar cel.

Ken M. en zijn vrouw waren meer dan tien jaar getrouwd. In het begin van dat huwelijk reed zij al eens een scheve schaats, maar dat werd toen met de mantel der liefde bedekt. Op 16 maart vorig jaar leek de emmer vol, althans voor haar. Ze had iemand nieuw ontmoet en ze had M. ook te kennen gegeven dat ze de relatie niet meer zag zitten. Die vrijdagochtend pakte M. een aardappelmesje uit de keuken en stak zijn vrouw in de nek en in de onderzijde van de kaak. De twee staan dan in de garage, ze zullen uiteindelijk in de berging belanden. Zij badend in een plas bloed. De vrouw had meerdere snijwonden tussen de vingers van zich te verweren tegen haar aanvaller. Die snijdt uiteindelijk ook nog in zowel de linker- als de rechterpols van zijn vrouw. Zonder de hulpdiensten te verwittigen, verlaat M. de plaats delict om zijn blinde vader op te trommelen. M. hangt een verhaaltje op dat zijn vrouw zelfmoord wou plegen. Om die these geloofwaardig te maken, liet hij zijn vrouw nog een afscheidsbrief neerpennen. Die brief werd uiteindelijk nooit terug gevonden. De bebloede balpen wel.

Bijna dood

Om 12.27 uur slaagt de vrouw erin om zelf de hulpdiensten te alarmeren. Vier minuten later doet ook haar schoonvader dat. Hij maakt nog steeds gewag van een wanhoopsdaad. In haar telefoontje naar de 100 smeekt de vrouw echter om hulp. Ze zegt dat ze bijna dood is, dat alle deuren op slot zijn en dat ze in de berging ligt. Nog geen 10 minuten later is het MUG-team ter plaatse. “Die snelle tussenkomst heeft waarschijnlijk haar leven gered”, merkte de procureur op. Hij omschreef het tafereel naar analogie met de tv-serie ‘How to get away with murder?’ “Hij had een plan. Hij wilde niet alleen zijn vrouw vermoorden, maar hij wou er ook nog nog eens mee wegkomen. Daarom duwde hij haar een balpen in de hand, hij wou haar een afscheidsvoicemail laten inspreken. Hij zou ook handschoenen gedragen hebben, maar die werden nergens terug gevonden. Hij stelt zeer specifieke handelingen van onthouding. Hij heeft haar gsm in zijn bezit, verduistert een raam en hij laat ze bloedend achter.”

Ik zal de rest van mijn leven een schuld- en schaamtegevoel hebben, maar ik ben blij dat ik mijn dochter nog mag zien Beschuldigde Ken M.

Vier maanden voorhechtenis

M. keert uiteindelijk met zijn vader terug naar huis, waar ondertussen de hulpdiensten zijn gearriveerd. Daar valt hij al snel door de mand en wordt hij in de boeien geslagen. Hij zat vier maanden in hechtenis. De procureur eiste 7 jaar cel voor “een rasechte poging moord”. Volgens de burgerlijke partij wentelde M. zich in een slachtofferrol en was er zeker sprake van voorbedachtheid bij de uitvoering van de plannen.

De verdediging wou de feiten geenszins minimaliseren. “Maar mocht hij alles uitgekiend hebben dan zou hij geen aardappelmesje genomen hebben.” Desalniettemin werd de voorbedachtheid niet betwist door de advocaten van M. Zij vonden vijf jaar cel een gepaste straf, zolang deze niet meer dan 3 jaar effectief zou bedragen. “Dat verhindert dat hij terug naar de gevangenis moet. Zo kan hij blijven werken en ondervindt zijn dochter het minste hinder. Koppel daar gerust voorwaarden aan”, suggereerde de raadsman.

De rechter vroeg M. nog waar de handschoenen en de brief gebleven waren, maar daar moest hij het antwoord schuldig blijven. “Ik zal de rest van mijn leven een schuld- en schaamtegevoel hebben, maar ik ben blij dat ik mijn dochter nog mag zien”, besloot M. Vonnis 19 november.