Man die zelfmoord vrouw ensceneerde krijgt 10 jaar cel: veertiger voor ogen ouders meteen in de boeien geslagen

Kim Aerts

19 november 2019

11u23 18 Aarschot Ken M. (40) uit Aarschot is veroordeeld tot 10 jaar cel voor de moordpoging op zijn vrouw. M. bracht de moeder van zijn kind messteken toe in de halsstreek. Daarna sneed hij in haar polsen om te laten uitschijnen dat het om zelfmoord ging. Volgens de rechter bestaat er vluchtgevaar, waarop hij de veertiger na het vonnis meteen liet overbrengen naar de gevangenis.

Ken M. en zijn vrouw waren meer dan tien jaar getrouwd. In het begin van dat huwelijk reed zij al eens een scheve schaats, maar dat werd toen met de mantel der liefde bedekt. Op 16 maart vorig jaar leek de emmer vol, althans voor haar. Ze had iemand nieuw ontmoet en ze had M. ook te kennen gegeven dat ze de relatie niet meer zag zitten. Die vrijdagochtend pakte M. een aardappelmesje uit de keuken en stak zijn vrouw in de nek en in de onderzijde van de kaak. De twee staan dan in de garage, ze zullen uiteindelijk in de berging belanden. Zij badend in een plas bloed. De vrouw had meerdere snijwonden tussen de vingers van zich te verweren tegen haar aanvaller. Die snijdt uiteindelijk ook nog in zowel de linker- als de rechterpols van zijn vrouw. Zonder de hulpdiensten te verwittigen, verlaat M. de plaats delict om zijn blinde vader op te trommelen. M. hangt een verhaaltje op dat zijn vrouw zelfmoord wou plegen. Om die these geloofwaardig te maken, liet hij zijn vrouw nog een afscheidsbrief neerpennen. Die brief werd uiteindelijk nooit terug gevonden. De bebloede balpen wel.

Om 12.27 uur slaagt de vrouw erin om zelf de hulpdiensten te alarmeren. Vier minuten later doet ook haar schoonvader dat. Hij maakt nog steeds gewag van een wanhoopsdaad. In haar telefoontje naar de 100 smeekt de vrouw echter om hulp. Ze zegt dat ze bijna dood is, dat alle deuren op slot zijn en dat ze in de berging ligt. Nog geen 10 minuten later is het MUG-team ter plaatse. “Die snelle tussenkomst heeft waarschijnlijk haar leven gered”, merkte de procureur op tijdens de behandeling. Hij vroeg 7 jaar cel, maar volgens de rechter waren de feiten zwaarwichtig genoeg en was enkel “een strenge straf zonder uitstel” op zijn plaats.

“De voorbedachtheid blijkt uit twee verklaringen over de uitvoeringshandelingen, met name de lange opbouw en het telkens toedienen van nieuwe verwondingen. De dader ontnam zijn slachtoffer alle hulp: hij nam haar gsm af, zette luide muziek op en hing een handdoek voor het raam van de berging opdat de buren niets zouden merken. Na zijn aanval ruimde hij de plaats van het delict op en kuiste hij het mes af”, aldus de rechter in het vonnis.

M. kreeg 10 jaar gevangenisstraf. Het parket vroeg zijn onmiddellijke aanhouding. De rechtbank ging daar na beraad op in. M. werd voor de ogen van zijn ouders en ex in de boeien geslagen. De emoties laaiden hoog op in de zaal. De advocaten van M. zullen hem vandaag nog bezoeken in de gevangenis. Of er beroep komt, daar konden meester Thibaut en De Fré nog geen antwoord op geven. Volgens hen zou hun cliënt nooit de vlucht nemen omwille van zijn dochter.