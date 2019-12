Man die zelfmoord vrouw ensceneerde gaat in beroep tegen celstraf van tien jaar Kim Aerts

19 december 2019

17u45 0 Aarschot Ken M. (40) uit Aarschot, die veroordeeld werd tot 10 jaar cel voor de moordpoging op zijn vrouw, gaat in beroep tegen die straf.

De veertiger bewerkte de vrouw vorig jaar op 16 maart met een aardappelmesje na een echtelijk dispuut. Hij diende haar steken toe in de halsstreek en hij liet haar voor dood achter in hun woning in Aarschot. M. wou in eerste instantie laten uitschijnen dat de moeder van hun kind zelfmoord probeerde te plegen. Met haar laatste krachten kon het slachtoffer de politie verwittigen. M. viel al snel door de mand. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 10 jaar cel. Bij het vonnis werd hij onmiddellijk in de boeien geslagen.

M. dumpte zijn advocaten en zocht een nieuwe raadsman. Die tekende nu beroep aan tegen het vonnis op strafgebied. “Mijn opvolging is zeer recent gebeurd. Ik bekijk nog met mijn cliënt welke strategie we zullen hanteren”, zegt Steven Van de Kerkhof. De advocaat liet ook in het midden of er een verzoekschrift wordt neergelegd om zijn cliënt vrij te krijgen. De zaak zal later behandeld worden voor het hof van beroep in Brussel.