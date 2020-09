Man die brand stichtte aan voormalige stripbar Poco Loco bekent feiten Kim Aerts

17 september 2020

13u44 0 Aarschot De Aarschotse recherche heeft de man geïdentificeerd die twee weken geleden brand stichtte aan de voormalige stripbar Poco Loco langs de Liersesteenweg.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 5 september 2020 stak een onbekende rond 2 uur de deur van een leegstaand pand op het kruispunt van de Liersesteenweg en Oude Mechelsebaan in Aarschot in brand. De dader propte een doek tussen de deurstijl van de zijdeur. Een vrouw kwam melding maken van de brand tijdens een verkeerscontrole op de Liersesteenweg. De politie bemerkte dat de zijdeur was vernield door de vlammen en dat er rookschade was in de achterliggende ruimte. De branddeskundige en het labo kwamen ter plaatse, en het was meteen duidelijk dat de brand werd aangestoken.

De recherche kwam in de dagen na de brand al snel een verdachte op het spoor. Het parket vorderde de onderzoeksrechter die de man op woensdag liet voorleiden. De verdachte legde bekentenissen af en hij werd vrijgelaten onder voorwaarden. Deze voorwaarden houden onder andere psychologische begeleiding van de verdachte in. Er is geen verband met andere branden in Aarschot laat het Leuvense parket nog weten.