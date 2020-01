Maandelijkse boekenmarkt gaat verhuizen: “Boeken en paraplu’s belanden te vaak in de Demer!” Geert Mertens

07 januari 2020

07u54 1 Aarschot De maandelijkse boekenmarkt van de vzw Poëzie Aarschot verhuist voor elke editie naar de campus atheneum KAMSA aan de Schoolstraat. Te vaak regende het evenement de voorbije maanden, dat plaatsvindt op de Pater Raskinkade, uit. “Meermaals waaiden boeken en ook paraplu’s door het slechte weer in de Demer”, luidt het bij de organisatoren. “Dat kan niet de bedoeling zijn.” Nu zondag 12 januari vindt de eerste editie plaats.

Al vijf jaar organiseert de vzw Poëzie Aarschot de boekenmarkt. “Wij zijn er ons van bewust dat we een zeer attractieve plaats verlaten maar het weer is vaak een spelbreker dan een medestander”, zeggen organisatoren Johan Noppen en Johan Verbiest. “Bovendien kunnen we al een tijdje geen beroep meer doen op de stockageplaats voor het materiaal in de werkhuizen. We hebben ook gemerkt dat standhouders met oude en antiquariaatboeken enkel maar komen als er de mogelijkheid is om in een overdekte ruimte hun boeken uit te stallen.”

De nieuwe stek wordt de campus Atheneum Kamsa aan de Schoolstraat, naar waar nu al werd uitgeweken bij slecht weer. Met deze wijziging komen er ook heel wat voordelen naar boven voor de boekenmarkt. “Hier kunnen we, voor de standhouders die hiervoor kiezen, bij mooi weer de standen buiten opstellen”, gaan ze verder. “Er is een gezellige ruimte voorzien om bij een tapje gezellig wat te babbelen over literatuur of andere dingen. Bovendien beschikken we hier over een zaal waar we lezingen kunnen organiseren en ruimten om de kinderen veilig te laten spelen terwijl de ouders gezellig tussen de boeken kunnen snuisteren.”

Door de verhuis kan de organisatie ook elke maand een boekenmarkt organiseren. “We houden wel de traditionele tweede zondag van de maand aan, maar dan wel het hele jaar door, met als eerste editie op zondag 12 januari 2020", luidt het.

Het wordt meteen een feestelijke start. “De boekenmarkt start om 10 uur en om 14 uur komt niemand minder dan Rick De Leeuw een lezing geven”, zegt Noppen. “Of hij ook een liedje zal zingen? Dat weet ik niet, dat hangt af van het moment. We kijken in ieder geval volop uit naar deze nieuwe formule, want er zullen nog meer lezingen volgen en activiteiten georganiseerd worden. Het lezen van boeken verdient immers alle aandacht.”

De eerste editie van de nieuwe boekenmarkt vindt plaats op zondag 12 januari van 10 tot 16 uur aan de Schoolstraat in de gebouwen van het KAMSA.