Maandag starten meanderwerken aan Demer: Aarschot wordt maandag een stukje groter (en Begijnendijk een beetje kleiner) Geert Mertens

01 februari 2020

18u48 0 Aarschot Vijf meanders sluit de aannemer van de Vlaamse Waterweg de komende weken opnieuw aan op de Demer. Dankzij het Sigmaproject Demervallei worden tientallen afgesneden bochten van de Demer opnieuw op de rivier aangesloten. Deze geven extra stroomruimte maar hebben ook een positief effect op de verdroging in de vallei. Begijnendijk wordt door de werken een stukje kleiner en Aarschot een beetje groter aangezien de Demer de natuurlijke grens vormt tussen de gemeenten.

Langs de Demer liggen tientallen oude meanders: natuurlijke bochten van de rivier die in de loop van de jaren zijn afgekoppeld. Nochtans zijn deze belangrijk: ze vormen een natuurlijke buffer in periodes met veel neerslag, ze helpen ook het water opstuwen wat verdroging in de zomer tegengaat. In totaal worden dertig afgesneden meanders weer aangesloten. In totaal ontstaat er op deze manier een extra lengte van 11 kilometer bovenop de huidige lengte van 34 kilometer. Zeldzame gasten zoals bever, roerdomp en kwartelkoning hoopt men terug naar het gebied te lokken.

De werken op het grondgebied Aarschot, Begijnendijk en Rotselaar starten in de week van 3 februari ter hoogte van het kasteel Nieuwland. De werken worden uitgevoerd door een aannemer in opdracht van de Vlaamse Waterweg nv in Begijnendijk.

De werken zijn ook op toeristisch gebied belangrijk. “Op die manier kan er gemakkelijker met de kano op de Demer gevaren worden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Van der Auwera (Open Vld). “Ook naar de wandelbeleving toe bieden de werken een meerwaarde. Dat Aarschot op die manier een beetje groter wordt, weet ik niet maar dat kan perfect...”

“Het officiële grondgebied blijft ongewijzigd maar de toegang vanuit Betekom is niet meer mogelijk omdat de dijk verlegd wordt”, weet Koen Baert van Natuurpunt Begijnendijk. “Nu, later gebeurt ook de omgekeerde beweging aan de overkant. Binnen de meander is het ongeveer 1 ha als ik mij niet vergis.”

Natuurpunt Begijnendijk is zeer benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. “De Demer krijgt deels haar oude vorm terug: kronkelend door het landschap met natuurlijke oevers waar het kan. We zijn zeer benieuwd naar het resultaat maar oordelen kunnen we best over één of twee jaar als het ecosysteem van de meanders terug op punt staat.”

Op 12 juli organiseert Natuurpunt Begijnendijk in ieder geval opnieuw een Big Jump in de Demer aan de ‘rosse’ brug.