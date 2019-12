Exclusief voor abonnees Lutgarde Vos helpt waar ze kan in Residentie Demerhof “Heel veel mensen hier zijn eenzaam. Dat zijn stuk voor stuk personen die heel hun leven hard gewerkt hebben en nu hier moeten verblijven. Als ik dat verblijf wat aangenamer kan maken, dan doe ik dat heel graag” Vanessa Dekeyzer

26 december 2019

09u49 0

Er zijn in het Hageland heel wat mensen die dag en nacht onbaatzuchtig voor anderen in de weer zijn. Dat mochten wij ondervinden in onze gloednieuwe reeks ‘Merci voor de moeite’. Op onze oproep naar eventuele kandidaten voor deze reeks, kregen we massaal veel nominaties binnen. Wij gingen wekenlang op bezoek bij de geselecteerde bijzondere mensen. Het werden stuk voor stuk warme verhalen, waaruit duidelijk blijkt dat de wereld nog niet om zeep is.

Aarschot Vijf jaar geleden leerde Lutgarde Vos Residentie Demerhof in Aarschot kennen, toen haar schoonmoeder haar intrek nam in dit woonzorgcentrum. Ze zag meteen dat vrijwilligers hier welkom waren om mee een handje toe te steken. “Wat zij hier intussen allemaal doet, is niet te schatten,” zegt vriendin Rosa Vandenwayenberg. “Zij verdient een dikke pluim op haar hoed.”

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis