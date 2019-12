Lokale bands op Winterfeest Geert Mertens

27 december 2019

15u56 0

Het Winterfeest staat zaterdag in het teken van de lokale bands. Drie groepen en artiesten: Vloed, Less AUTRE en ICTO treden vanaf 19.30 uur op. “Al decennialang leeft er een rijke popcultuur in Aarschot”, klinkt het. “Daarom programmeert opnamestudio The Butterfly tijdens de ‘Avond van The Butterfly’ drie groepen uit de lokale scène.”

Vloed geeft de aftrap. Daarna volgt Less AUTRE. ICTO, die onlangs nog catch of the day was op Studio Brussel met haar single Poison sluit het geheel af.”