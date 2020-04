Lions Club Belgium verdeelt 1.400 mondmaskers aan zorg en hulpverleners Kristien Bollen

15 april 2020

16u17 0 Aarschot Lions Club Belgium kocht voor 150.000 euro beschermingsmateriaal aan. Daaronder waren er 60.000 FFP2 maskers die vooral gebruikt worden door zorgverleners. De Lions wilden deze in de eerste plaats ter beschikking stellen van zorginstellingen en hulpverleners. Het beschermingsmateriaal wordt verdeeld over het ganse land. 1400 FFP2-maskers kwamen naar het Hageland.

Vandaag kwam zonevoorzitter Lieve Forier 50 maskers overhandigen aan Erik Peirelinck van VZW Martine Van Camp. Dit gebeurde in aanwezigheid van Bart Stals, voorzitter van Lions Club Diest. Deze club was de oprichter van deze VZW en blijft er nauw verbonden mee. Deze maskers worden bijgehouden om te gebruiken zodra er een vermoeden van corona is, om de zorgverleners te beschermen tegen besmetting.

In zorginstellingen zoals VZW Martine Van Camp is het onmogelijk steeds afstand te houden. Alle dagcentra zijn momenteel dicht en de gebruikers blijven thuis. De mensen die in één van de leefgroepen van de VZW wonen kunnen niet meer naar huis en mogen geen bezoek ontvangen om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. Wanneer er een besmetting zou worden vastgesteld, moet de begeleiding zorg kunnen geven, zonder zelf het risico te lopen op besmetting. Deze maskers, samen met de speciale pakken die VZW Martine Van Camp aankocht, zullen dan ingezet worden.

Daarna bezochten Lieve Forier en Bart Stals ook nog de Diestse brandweer en gaven aan luitenant Erik Valgaeren een voorraad van 100 maskers. Bij eventuele evacuaties weet de brandweer niet of zij bij zieke of gezonde mensen terecht komen.

Ook Groenhoef in Scherpenheuvel, dat gesteund wordt door de vijf Lions Clubs van het Hageland, kreeg een voorraad van deze FFP2 maskers.

Een 1000-tal maskers worden bezorgd aan Eerstelijnszorg Demerland die deze ter beschikking stelt van alle zorginstellingen in de streek Aarschot-Diest.