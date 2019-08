Less Autre doet het... in het Frans Geert Mertens

15 augustus 2019

Verspreid over negen dagen vindt in het cultuurcentrum Het Gasthuis het Festival van de Verloren Onschuld plaats. Op de affiche heel wat gekende en minder gekende groepen uit de streek. Eén van de meest opvallende is ongetwijfeld Les Autre. Zij doen alles in het Frans. Naast hun eigen nummers steken ze ook liedjes van The Doors, The Cure en David Bowie in een Frans jasje.

“Troubadour en bezieler Peter Flas verzamelde het afgelopen jaar enkele gerodeerde muzikanten rond zich om zijn oeuvre mee vorm te geven”, klinkt het. “Samen met Carl Andries (CJ Seven), Raf Hermans (Mr Ray) en Mattia Swinnen (Son of Sons) toont Les Autre nu zijn definitieve gelaat. Op het festival krijgt de groep steun van Jente Pironet van Portland én saxofonist Swie Grandjean. De visuals zijn in handen van Glenn Vanheugten (Dale Heights).”

Afspraak op zaterdag 24 augustus om 19 uur. Andere groepen tijdens het Festival van de Verloren Onschuld zijn dit jaar onder meer Allez bougez (16 augustus), Rita (17 augustus), Casablanca Circus (18 augustus), Frans’ Connection (22 augustus).