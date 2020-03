Legobeurs in Damiaaninstituut Geert Mertens

08 maart 2020

Op de campus van het Damiaaninstituut kan je de hele dag tot 17 uur terecht voor de grote Legobeurs. “Heel wat exposanten tonen hun mooiste creaties met de blokjes van Deense makelij”, klinkt het.

“Ook de leerlingen van de school stellen hun bouwwerkjes tentoon. De jongeren van de lego- en robotclub van het Damiaaninstituut tonen eveneens hun kunnen tijdens dit event.”

De blokjesbeurs gaat door in een aantal sporthallen en de refter van de school. Eén zaal staat volledig in het teken van Star Wars. De toegangsprijs bedraagt 2 euro. Er is parkeergelegenheid op de speelplaatsen van de school.