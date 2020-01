Leescoach moet leesniveau leerlingen opkrikken Geert Mertens

15 januari 2020

07u46 0 Aarschot Omdat de leesvaardigheid van de Vlaamse vijftienjarigen er aanzienlijk op is achteruitgegaan tegenover 2015, zet de eerste graad van het Sint-Jozefscollege aan de Bekaflaan voortaan een leescoach in. Met ‘Iedereen leest’ wil de school leerlingen opnieuw zin laten krijgen in lezen.

De leesvaardigheid van de Vlaamse vijftienjarigen is er ten opzichte van 2015 ‘aanzienlijk’ op achteruitgegaan. Dat blijkt de recentste Pisa-resultaten van de Oeso. Het Sint-Jozefscollege zet al jaren in op taalontwikkeling en schakelt nu nog een versnelling hoger met een eigen ‘leescoach’ op school.

Leerkracht Nederlands in de eerste graad Gerlinde Rodeyns studeerde in december af aan de Odisee Hogeschool, waar ze een postgraduaat leescoach behaalde. Zij zette ondertussen samen met de vakgroep Nederlands het project ‘Iedereen leest!’ op in het eerste jaar. Er worden flink wat interessante boeken ter beschikking gesteld van de leerlingen die languit op ligzakken kunnen lezen.

“Bedoeling is om leerlingen terug zin te doen krijgen om te lezen en het leesplezier te herontdekken”, zegt campusdirecteur Bart De Roeck. “In onze module Eye for Talent proberen we onze 12-jarigen al hun talenten te laten ontdekken en taal speelt daar zeker ook een belangrijke rol in.”

SJCA is lid van de nieuwe scholengroep Arcadia.