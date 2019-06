Leerlingen De Brug verlaten de school met goud in de handen Kristien Bollen

28 juni 2019

De leerkrachten van De Brug knutselden een spectaculaire afstudeershow in elkaar met een ‘golden touch’. Een stijlvolle afsluiter van het gouden jubileumjaar van 50 jaar De Brug!

Zoals de traditie het wil, mochten de gelukkigen hun afstudeerhoedje in de lucht gooien. Een beloftevolle toekomst wenkt voor deze getalenteerde jongeren. “We wensen de leerlingen veel succes in hun verdere loopbaan”, luidde het in de speech van schepen Van Emelen. “Om het mooi samen te vatten: wanneer de poort van de school wordt dichtgetrokken, gaan er andere deuren weer open.”