Leerlinge (17) en zus (14) slaan leerlingbegeleidster twee weken werkonbekwaam Kristien Bollen

20 september 2019

In de school van het BuSo de Brug in de Amerstraat in Aarschot gebeurde donderdagochtend een incident. Een leerlinge (17) bracht haar zusje (14), die er geen lessen volgt, mee naar de school. Samen gingen de meisjes een leerlingenbegeleidster fysiek te lijf. De 38-jarige dame uit Herselt kreeg enkele rake klappen en is twee weken werkonbekwaam. De school bracht de politie op de hoogte en de meisjes werden opgepakt. De twee werden voor de jeugdrechter geleid en die en stelde hen in voorlopige vrijheid, weliswaar onder strikte voorwaarden.