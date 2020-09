Leerling Sint-Jozefscollege Aarschot besmet DDH

16 september 2020

16u22 2 Aarschot Een leerling in de tweede graad van het secundair onderwijs op het Sint-Jozefscollege in Aarschot testte positief op Covid-19. Meteen nam de school de nodige stappen om verspreiding tegen te gaan.

Dankzij een nauwe samenwerking met het CLB werden de eerste maatregelen genomen zoals preventieve quarantaine en contact tracing. De ouders en leerlingen werden in kennis gesteld en later op de dag verstuurden het CLB en de directie een algemeen schrijven naar alle leerlingen en ouders. “Alle stappen in het draaiboek werden nauwkeurig opgevolgd. Ik dank specifiek ook de diensten van het CLB en de noodplanambtenaar van de stad. De individuele leerlingen die in een preventieve quarantaine zitten, krijgen vanaf vrijdag een gepast alternatief door middel van afstandsonderwijs”, besluit Mattias Paglialunga, campusdirecteur van het Sint-Jozefscollege (afdeling 2de en 3de graad).