Leerkrachten van het Damiaaninstituut maken gezichtsmaskers met lasercutter DDH

31 maart 2020

17u22 0 Aarschot Leerkrachten van het Damiaaninsituut in Aarschot maken speciale gezichtsmaskers of hoestmaskers voor de zorgsector. Ze doen dat nadat ze een prototype zagen op de website “Makers agains corona”.

“Makers against corona” is een gezamenlijke inspanning tussen allerlei bedrijven voor het produceren en afleveren van materialen die moeten beschermen tegen het coronavirus zoals bijvoorbeeld gezichtsschermen. “Een van onze leerkrachten zag het prototype van zo’n gezichts- of hoestmasker dat gemaakt wordt op basis van polycarbonaat”, vertelt leerkracht Els Ooms. “Om deze maskers te kunnen maken heb je een lasercutter nodig maar laat dat nu net aanwezig zijn in onze school. We besloten dan ook om ervoor te gaan en het te proberen”.

Maandag sloegen een tiental leerkrachten de handen in mekaar en maakten ze zo’n 100 maskers, vanzelfsprekend rekening houdend met de social distancing regels bij het productieproces . “We gingen aan de slag met het materiaal dat nog voorhanden was op school maar ook de ‘Makers against corona’ hielpen ons en leverden ons de nodige basismaterialen. Maandagavond waren we door de stock heen maar we wilden toch meer kunnen doen en daarom hebben dinsdag enkele leerkrachten zelf de materialen gekocht zodat we nog 75 maskers extra konden maken. We gaan er ook op vooruit want maandag gebruikten we nog schroefjes voor de montage, dinsdag hadden we al een kliksysteem uitgedacht dat zachter zit. Het masker komt tenslotte rond het voorhoofd en wordt achteraan het hoofd vastgemaakt”, gaat Ooms verder.

De maskers van de eerste dag deelden ze uit aan organisaties die door de ‘Makers against corona’ werden voorgesteld maar voor de verdeling van de buit van de tweede dag deden ze een oproep op hun eigen sociale media en daar kwam veel reactie op. “Veel mensen uit de zorgsector in onze buurt reageerden op de oproep en daarom verdelen we de tweede lading nu onder hen”. Aangezien er nog steeds vraag is naar meer maskers hoopt Els op goede zielen in de buurt die hen extra basismaterialen willen leveren zodat ze nog meer maskers kunnen maken.

Meer informatie krijg je op het nummer van de school 016/ 56.70.59.

