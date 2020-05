Leerkrachten over ‘eerste’ schooldag: “We moeten lesgeven, maar het sociale contact is even belangrijk” Dirk Desmet

15 mei 2020

17u42 4 Aarschot Ook de scholen in het Hageland gingen vrijdag weer open. Er werd gedanst en vooral veel gelachen omdat de kinderen elkaar eindelijk nog eens fysiek zagen. De directies daarentegen waren vooral begaan met de veiligheid.

In het Sint-Jozefscollege in Aarschot (secundaire graad van het 3e tot het 6e middelbaar) kom je niet binnen zonder mondmasker. Elke leerling moet ook zijn of haar handen ontsmetten. “We zijn echt wel begaan met de veiligheidsmaatregelen, maar anderzijds zijn we ook heel blij dat we onze leerlingen nog eens live zien”, zegt directeur Mattias Paglialunga. Voor de de leerkrachten is het blijkbaar echt wel wennen. “Dat gezichtsmasker voelt toch vreemd aan. Ik ben blij dat ik mijn leerlingen terugzie, maar dat masker maakt het toch anders”, reageert docent Raf Vissers.

In de lagere school van het Sint-Jozefscollege even verderop is het ook wennen. Hier moeten ze aan sommige ouders nog uitleggen wanneer ze hun kinderen kunnen ophalen en het voelt toch vreemd. “Dit is spannender dan 1 september. We hebben vier ingangen en voorzien meerdere wastafels. Onze speelplaats is opgedeeld in 13 verschillende vakken. Het is vreemd, maar ik ben blij dat ik de kinderen terugzie”, zegt directeur Patrick Kuenen.

Ook in de Vrije Basisschool van Houwaart hebben ze verschillende maatregelen genomen, maar daar dansen de kids corona weg. “Als we even corona doen vergeten is dat fijn. Les moet je geven, maar de nood aan sociaal contact is even belangrijk”, besluit juf Mieke.