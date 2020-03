Ladies’ Circle Aarschot schenkt 3.750 euro voor het goede doel Geert Mertens

13 maart 2020

11u26 8 Aarschot Driemaal 1.250 euro of een totaal van 3.750 euro schonk Ladies’ Circle Aarschot aan enkele goede doelen. Ladies’ Circle is een serviceclub voor vrouwen tot 45 jaar met als motto “Friendship and Service”.

“Elk jaar wordt er geld ingezameld voor het goede doel”, aldus voorzitter Rachel O’Hara. “Dit jaar koos men voor sociale projecten ter ondersteuning van het kind. Domo vzw biedt ondersteuning aan huis bij gezinnen in moeilijkheden. Spelenderwijs zorgen vrijwilligers ervoor dat kinderen en ouders met allerhande problemen geholpen worden. LOP Aarschot bestrijdt armoede in het basisonderwijs in Aarschot. Zij helpen kinderen om al hun talenten op school en daarbuiten te maximaliseren. Huis Van Het Kind ondersteunt bij kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod, opvoeding en geeft workshops aan ouders en kinderen.”

Extra ondersteuning

Ladies’ Circle Aarschot gaf aan elk van deze projecten 1250 euro. Kleinere initiatieven worden ook jaarlijks gesponsord en niet vergeten. “Door verschillende acties zamelen we elk jaar geld in voor het goede doel”, gaat ze verder. “Zo organiseerden we dit jaar de Leukste Sinterklaasshow, hadden we een standje op de Gijmelse Kerstmarkt en haalden we Els de Schepper naar CC Het Gasthuis. We zijn blij dat er zo hard gewerkt wordt door deze organisaties en willen hen dan ook graag wat extra ondersteunen.”

Op 17 mei heeft de groep alvast William Boeva vastgelegd in CC Het Gasthuis en op 22 november vindt opnieuw De Leukste Sinterklaasshow plaats in de Stadsfeestzaal.

Voor meer info over de werking: nele.pelgrims83@gmail.com.