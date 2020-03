Ladies’ Circle Aarschot schenkt 1.250 euro voor drie goede doelen Dirk Desmet

13 maart 2020

12u31 0 Aarschot “Ladies’ Circle Aarschot” overhandigde woensdag een cheque van 1.250 euro aan drie verschillende sociale projecten uit de regio.

Ladies’ Circle is een serviceclub voor vrouwen tot 45 jaar en zamelt elk jaar geld in voor een of meerdere goede doelen. Dit jaar kozen de ladies voor sociale projecten ter ondersteuning van het kind. Het gaat om Domo vzw die ondersteuning biedt aan huis bij gezinnen in moeilijkheden, LOP Aarschot, dat armoede bestrijdt in het basisonderwijs en Het Huis van het Kind, dat hulp biedt bij kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod en opvoeding. De serviceclub schonk aan elk project een cheque van 1.250 euro. “Door verschillende acties zamelen we elk jaar geld in voor het goede doel. Zo organiseerden we dit jaar de ‘Leukste Sinterklaasshow’, hadden we een standje op de Gijmelse Kerstmarkt en haalden we Els de Schepper naar het cultureel centrum ‘Het Gasthuis’. We zijn blij dat we met de opbrengst weer enkele projecten een extra duwtje in de rug kunnen geven”, besluit voorzitster Rachael O’Hara.