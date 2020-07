Kunstwerken sieren trage wegen DDH

14 juli 2020

14u55 0 Aarschot Aarschot pakt deze zomer uit met kunst langs de trage wegen in de regio. Vijf Aarschotse kunstenaars kozen een trage weg in Aarschot of één van de deelgemeenten en maakten er een werk rond traagheid en onthaasting.

“Trage wegen vertellen heel wat over de eigenheid van een dorp of streek”, zegt schepen van Mobiliteit en Toerisme Annick Geyskens. “Ze zijn het levend erfgoed waarover tal van anekdotes en legendes bestaan. Sommige wegen dienden als een kortere verbinding, andere wegen waren functioneel voor landbouw, water- of spoorwegen.” Volgens burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) is het netwerk vandaag heel uitgebreid en loopt het langs de mooiste plekjes in de stad. “Deze wegen laten ons trager lopen, ontspannen, dichter bij de natuur komen en de kleine dingen ontdekken waar we anders veel te snel aan voorbijgaan. Het toevoegen van kunstwerken maakt de ervaring alleen maar boeiender.”

Van 15 juli tot 15 september kan je de kunstwerken ontdekken op de Dievenvetweg in Gelrode (kunstwerk van Berten Steenwegen), de Logtewindstraat of buurtweg 42 (kunstwerk van Chantal Smets), de Rivierenbergweg of buurtweg 59 (een kunstwerk van David Van de Weyer), de Binnenweg of buurtweg 62 (kunstwerk van Marc Hendrickx) en de Broekgatweg of buurtweg 60 (kunstwerk van Wilfried De Cock). “Via Arte is een fijn initiatief. We nodigen iedereen uit om de kunstwerken te bewonderen. Graag bedanken we ook Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos voor hun medewerking”, besluit Gwendolyn Rutten.