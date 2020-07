Kunstenaar Miel Deca hangt in Aarschotse etalages, 100 jaar na zijn geboorte DDH

28 juli 2020

14u17 3 Aarschot Aarschot herdenkt de geboorte van kunstschilder en Aarschottenaar Miel Deca die in 1920 geboren werd en overleed in 1980. Kunstliefhebber Pieter Van Kerckhoven organiseert samen met de stad en het autonoom gemeentebedrijf Aarschot voor het patrimonium een tentoonstelling rond de schilder. Verschillende van zijn werken pronken, tussen 1 augustus en 31 oktober, in de etalages van verschillende winkels in de stad.

Vanaf 1 augustus tot en met 31 oktober kan je de werken van Deca bewonderen in een 20-tal etalages van Aarschotse handelaars. “Miel Deca werd geboren in Aarschot en gaf les aan het Koninklijk Atheneum en de Academie in Aarschot. Na school bestuurde hij het Aarschotse operette- en balletgezelschap. Als kunstenaar bereikte hij een publiek tot ver buiten de Hagelandse grenzen. Zijn werk, vooral gebaseerd op de mooie Hagelandse natuur, stond meermaals internationaal tentoon in de jaren ‘60. Na de Tweede Wereldoorlog eerde Prins Regent Karel de kunstschilder als oorlogsvrijwilliger en strijder. Hij won verschillende prijzen en was de eerste laureaat van de internationale schilderprijs van Namen in 1971”, weet burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld).

Paletmes

Deca was geen traditionele schilder en gebruikte verfkwasten alleen voor de grondlaag, daarna bestreek hij het doek met een paletmes. Zijn schilderijen zijn dan ook verzamelingen van vegen, brede strepen en grote kleurvlakken en elk schilderij toont de indrukken die de natuur had op de kunstenaar.

Initiatiefnemer Pieter Van Kerckhoven is alvast enthousiast over de unieke tentoonstelling en hoopt dat heel wat mensen ervan zullen genieten. “Kijk niet alleen met je ogen, maar kijk ook met je hart, zei Miel destijds over zijn werk en dat is precies wat je moet doen.”

Meer informatie over de tentoonstelling langs Aarschotse etalages vind je op de website. Van Kerckhoven wil ook graag een online verzameling aanleggen van het werk van Deca. Iedereen die een werk van de kunstenaar heeft, mag contact met hem opnemen op het nummer +3368/621.66.30 of een mail sturen naar petach@hotmail.com