Korpschef betrapt fietsendief, burgemeester legt dader plaatsverbod op Kristien Bollen

27 november 2019

De korpschef van de politie Aarschot betrapte dinsdagochtend een fietsendief op heterdaad. Toen de hoofdcommissaris ‘s morgens in Aarschot van de trein stapte, zag hij een 18-jarige jongeman die gekend staat als fietsendief en drugdealer. Aangezien deze persoon met een fiets aan de hand op het perron stond, vroeg de korpschef hem van wie de fiets was. De 18-jarige zetten het daarbij op een lopen, achtervolgd door de hoofdcommissaris die intussen één van zijn ploegen via telefoon opgeroepen had. Na enkele minuten kon de fietsendief ingerekend worden. Bij de fouille ontdekte de politie nog zo’n 23 gram cannabis die verstopt zat in de onderbroek van de jongeman. De 18-jarige zal binnen enkele weken via snelrecht moeten verschijnen voor de rechter in Leuven. Hij kreeg door de burgemeester ook gedurende één maand een plaatsverbod opgelegd voor de stationsomgeving in Aarschot.

De politie zoekt nog steeds de eigenaars van de twee fietsen op de foto’s die recent door de 18-jarige gestolen werden.